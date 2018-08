Inter, Politano: “Lautaro e Icardi ci trascineranno. Se segno al Sassuolo non esulto”

Le ambizioni dell’Inter passano anche dai piedi di Matteo Politano. L’ex del Sassuolo ha detto la sua a Sky Sport sul compagno di squadra Lautaro Martinez che ieri ha fatto un grande gol all’Atletico Madrid: “E’ un giocatore forte che sta dimostrando il suo valore, ancora e’ giovane e puo’ migliorare tanto. Lautaro e’ un giocatore importante come lo e’ Mauro Icardi, saranno loro due a trascinarci”, assicura l’ex attaccante del Sassuolo che sulla vittoria contro i colchoneros di Simeone dice: “E’ stato un bel banco di prova, ci tenevamo a fare bene in questa ultima amichevole visto che fra una settimana inizia il campionato, siamo contenti di come e’ andato il ritiro, ora da martedi’ lavoreremo sull’esordio. L’Inter mi sta dando, sto capendo cosa vuol dire giocare per questa squadra, per me e’ un onore”. Il debutto in campionato proprio in casa del Sassuolo. “Sono contento di tornare subito dove ho trascorso tre anni bellissimi e dove ho splendidi ricordi – spiega Politano -, ma adesso gioco con questa maglia, spero di far gol gia’ alla prima giornata, ma se dovessi segnare per rispetto dei miei ex tifosi e della mia ex societa’ non esulterei”. Ultima battuta sulla Champions: “Per me era un sogno giocarla, sara’ una bellissima esperienza”