Inter, senti Moratti: “Ora sarebbe inutile cambiare Spalletti”

L’indomani della sconfitta dell’Inter contro la Lazio, che è valsa per i nerazzurri l’eliminazione dalla Coppa Italia, si esprime anche l’ex patron Massimo Moratti: “Sarebbe inutile cambiare Luciano Spalletti, non vedo perché si dovrebbe arrivare a questa soluzione. Inoltre, non è semplice trovare qualcuno a disposizione in questo momento”. Sono le parole di Moratti, che poi cerca di analizzare il momento di crisi dei nerazzurri: “Ogni volta a gennaio c’è il crollo, andrebbero studiati i motivi di tale situazione”.

VARI NOMI – Si è parlato infatti di un possibile avvicendamento in panchina, ora o al termine della stagione, per decisione della famiglia Zhang. “Trovare un allenatore dal dna nerazzurro? Non so dove possano trovarlo – ha continuato Moratti, che certamente conosce l’ambiente -. Ci sarebbe Simeone, ma insomma. Conte è un ottimo mister, ma anche Spalletti lo è”. Su Zhang, il presidente attuale: “Deve farsi la sua esperienza, lui sta facendo il massimo, non ha colpe di questo momento”. Infine, battute anche sugli assenti ingiustificati Perisic e Nainggolan: “Sono colpevoli per non essere al massimo della forma, ma hanno ancora tempo per esprimersi al meglio”.