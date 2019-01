Inter, senti Sala: “Ho sempre sperato di vedere Totti vestire nerazzurro…”

Francesco Totti all’Inter. No, lo storico capitano giallorosso non è tornato a giocare. Ma, secondo quanto affermato dal sindaco di Milano Beppe Sala, il 10 ex Roma, sarebbe stato il colpo perfetto nonché suo sogno di mercato.

DESIDERIO – In occasione del discorso di fine anno, il primo cittadino del capoluogo lombardo, un pò a sorpresa, ha dichiarato il suo amore calcistico nei confronti dell’attuale dirigente romanista. Sala, noto tifoso nerazzurro, ha infatti mostrato la maglia di Francesco Totti con tanto di autografo svelando la sua grande ammirazione per lo storico capitano della Roma e asso della Nazionale: “Ho sperato tutta la vita di portarlo via alla Roma e di vederlo all’Inter. Ma ha fatto una scelta di dignità e buon senso. Sono un estimatore del grande capitano”.