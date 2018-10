Inter, Skriniar giura amore: “Io come Hamsik al Napoli? Sarei felicissimo…”

Il difensore dell’Inter Milan Skriniar ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni del sito Idnes.cz. Il centrale slovacco ha trattato diversi argomenti tra cui il mercato e soprattutto il proprio futuro, che potrebbe essere ancora a Milano per tanto tempo.

MERCATO – “Il mio prezzo? Non è che ci capisca molto e non lo so nemmeno. Se ne parlassi commetterei un errore. Si parla di tanti soldi, dovrei tagliarmi tutto per ripagarli. Non so nemmeno se siano cifre vere. Ma non ci penso. Contatti con altre squadre? Per nulla. Per questo dico che possono essere solo delle voci”.

FEDELTA’ – Sul futuro ha poi aggiunto: “Anche se restassi per tutta la mia carriera all’Inter, così come sta facendo Marek Hamsik nel Napoli, sarei felicissimo. L’Inter è un grandissimo club, che sta venendo fuori dalla crisi e sta giocando la Champions League. Ho ancora 23 anni, per cui non posso certo dire di essere al top. Forse sto vivendo un momento di pausa: l’anno scorso passai all’Inter e mi ritrovai ad un livello completamente differente. La prima stagione è finita, ora sarà determinante come finirà questa. E’ facile fare balzi in avanti, ma è difficile mantenere certi livelli”.