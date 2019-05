Inter-Skriniar, ufficiale il rinnovo fino al 2023: “Insieme. Perché, insieme, siamo più forti…”

La notizia era nell’aria, adesso è anche ufficiale, Milan Skriniar resterà un giocatore dell’Inter fino al 2023.

Prolungamento e adeguamento contrattuale a 3 milioni di euro a salire, più bonus. La svolta nel dialogo tra le parti poche settimane fa, quando proprio l’ex Sampdoria si era esposto in prima persona per portare a conclusione l’accordo.

L’annuncio prima del club e poi del giocatore: “Insieme. Perché, insieme, siamo più forti. Milan Skriniar e l’Inter hanno gli stessi orizzonti. Ed è per questo che FC Internazionale Milano ha prolungato il contratto del difensore slovacco fino al 30 giugno 2023“.

A Sky Sport il giocatore si è detto entusiasta e orgoglioso di proseguire la sua esperienza in nerazzurro: “Sono molto contento di aver prolungato con l’Inter, è un giorno molto bello”, ancora più bello perché portato avanti in prima persona senza l’aiuto dell’agente: “Ho interrotto il contratto con il mio vecchio procuratore e ho fatto la trattativa personalmente”, ha detto Skriniar. E sul futuro: “Ci manca una vittoria per tornare in Champions, la cosa più importante, poi l’anno prossimo vogliamo migliorare ancora. Poi vogliamo accorciare la distanza dalla Juve, dobbiamo pedalare al 100% fin dal prossimo. Sono cresciuto molto in fretta qui all’Inter, ho fatto bene nelle prime partite e il mister mi ha dato subito fiducia”.