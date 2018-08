Inter, Spagna o Portogallo nel futuro di Joao Mario: non solo lo Sporting, il Betis insiste e attenzione al Siviglia

In casa Inter, non solo la gioia per le operazioni in entrata. Resta sempre la grana Joao Mario. Il portoghese non ha alcuna intenzione di rimanere in nerazzurro, ma allo stesso tempo fatica a trovare una soluzione che possa accontentare lui e la società di Corso Vittorio. Sono gli ultimi giorni di mercato e l’Inter ha bisogno di trovare una soluzione last minute per lui.

DESTINAZIONE – Qualcosa, quasi certamente, accadrà entro venerdì. Dopo un interesse dalla Premier League, e un piccolo contatto con lo Sporting Lisbona, ex club dell’interista, dalla Spagna arrivano voci insistenti dell’interessamento del Betis Sivigilia per Joao Mario. Anche in giornata, pare che gli spagnoli abbiano mostrato un certo apprezzamento verso il portoghese chiedendo il centrocampista in prestito oneroso con diritto di riscatto. Una formula che non convince completamente l’Inter, ma la partita resta aperta. Ma attenzione anche ad un altro club spagnolo: il Siviglia. Nel caso in cui N’Zonzi dovesse essere ceduto, la Roma sembra in pole position per il francese, ecco che il club iberico andrebbe dritto sul portoghse. Le porte restano spalancate, ma c’è bisogno di una forte accelerata per vedere Joao Mario accasarsi altrove.