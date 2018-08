Inter, Spalletti: “Buone sensazioni. Modric? Con lui saremmo fortissimi”

Il tecnico dell’Inter Luciano Spalletti, è intervenuto in conferenza stampa dopo il successo nell’ultimo impegno di ICC contro l’Atletico Madrid. I nerazzurri hanno vinto 1-0 grazie al bel gol di Lautaro Martinez, e l’allenatore ha colto l’occasione di parlare sia della crescita della squadra che di mercato, con il caso legato a Luka Modric sempre al centro dell’attenzione.

ANCORA PIU’ FORTI – “Sono già felice che sia stato interessato a venire da noi, mi sembra una cosa importante; brava la società che ha creato i presupposti giusti. Non so come andrà a finire. Se non verrà, e penso che sarà così perché il Real vuole ancora contare su un giocatore così, saremo una squadra comunque forte. Se viene Modric, saremmo fortissimi”.

SODDISFAZIONE – Spalletti è poi intervenuto anche ai microfoni di RMC Sport spiegando le buone sensazioni in vista della stagione che sta per iniziare: “Abbiamo tante soluzioni in squadra, bisogna saper variare mantenendo sempre un equilibrio difensivo. Se sono soddisfatto della preseason? Spiace per il problema avuto da Radja Nainggolan, la nota positiva è quella di aver a che fare con ragazzi con cui si può affrontare la stagione nel modo corretto”.