Inter, Spalletti: “Dovevamo assolutamente vincere. Icardi? Sta diventando il centravanti perfetto”

La sua Inter è tornata a riassaporare il sapore dei tre punti, dopo un periodo difficile culminato con la clamorosa eliminazione dalla Champions League. Queste le parole del tecnico nerazzurri Luciano Spalletti al termine del match vinto contro l’Udinese: “Quando sbagli delle situazioni come ci sono capitate in questo periodo si diventa forse troppo scolastici. Abbiamo fatto bene, ma ci è mancata un po’ di vivacità: ci è mancato impeto nel fare le cose. Nel secondo tempo ci siamo un po’ sbilanciati concedendo qualche tiro di troppo, ma volevamo dare il segnale che questa era una partita assolutamente da vincere. La gara doveva comunque essere incanalata verso la nostra vittoria già prima. A volte però perdiamo dei palloni banali, che fanno tenere il fiato sospeso ai nostri tifosi. Sbagliamo a volte anche in avanti, dove spesso non facciamo la lettura giusta dell’azione. Icardi? Sta completando il lavoro per diventare il centravanti perfetto. Joao Mario? Sta crescendo. Ha delle qualità importanti, però talvolta non riesce a cambiare l’atteggiamento in campo in base alla situazione”.