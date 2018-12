Inter, Spalletti: “Lautaro prezioso ma anche Asamoah. Nainggolan? Ci sono dei regolamenti…”

Una vittoria nel finale contro il Napoli che lascia tanta soddisfazione al tecnico dell’Inter Luciano Spalletti, che ai microfoni di Sky Sport la commenta così: “Abbiamo vinto meritatamente per certi versi perché abbiamo creato molto. Potevamo anche perderla se Asamoah non ci metteva una pezza ma nel complesso è stata una bellissima partita, giocata da due squadre con buon calcio, che hanno fatto girare la palla in velocità e meritavano entrambe, in modo diverso, di vincere. Felice per Lautaro? “Si sta allenando bene, sta facendo ciò che deve fare. Nelle ultime partite è entrato in campo e poteva dare di più. Stasera si è fatto trovare pronto, ma giocare con un centrocampista in meno contro il Napoli poteva essere difficile perché loro fanno girare bene la palla a duemila orari, hanno tantissima qualità”.

NAINGGOLAN – “Ci sono dei regolamenti che si fanno ad inizio di anno. E nello spogliatoio ci sono io. Se succedono delle cose evidenti, per rispetto del gruppo, io devo far rispettare queste regole. Nei giochi di squadra il pallone è fondamentale, il regolamento uguale. E’ stato tenuto fuori solo per questa gara, come principio e come idea, oltre la multa. Col fatto che i soldini i calciatori li hanno magari te li danno e poi lo rifanno. Invece stare fuori è una cosa in più. Ha avuto dei comportamenti che non vanno bene. L’abbiamo voluto tutti in squadra, è il profilo che ci può dare una mano nella personalità in campo”.