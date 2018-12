Inter, Spalletti: “Non siamo abbastanza cattivi”

Una vittoria sfuggita sul filo di lana. All’Inter, la gara del Bentegodi contro il Chievo, non può che lasciare l’amaro in bocca. E Luciano Spalletti, tecnico dei nerazzurri, si mostra deluso nel post-partita: “Loro sono una squadra che attaccano bene con i due attaccanti e noi ci siamo fatti trovare un po’ sorpresi. A volte succede, ma è chiaro che dobbiamo lavorarci sopra. Abbiamo creato un buco che Pellissier ha sfruttato alla perfezione. Abbiamo avuto diverse occasioni per chiudere la gara, ma non le abbiamo sfruttate. Sotto l’aspetto caratteriale a volte non riusciamo ad essere così cattivi come si dovrebbe. Il vantaggio che avevamo ottenuto dovevamo portarlo fino in fondo. Nainggolan? Ha fatto una buona partita, ha fatto quello che doveva fare. Nella ripresa ho inserito Lautaro Martinez per chiudere la gara, ma non ci siamo riusciti. Il mercato? Migliorare questa squadra è quasi impossibile. Difficilmente gli scarti delle altre squadre possono farci comodo”.