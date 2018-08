Real Madrid-Inter, telenovela Modric: Perez gli nega il faccia a faccia

Luka Modric vuole l‘Inter, ma il Real Madrid non ha intenzione di mollare il croato. Ieri, l’incontro tra il giocatore e il braccio destro di Florentino Perez, José Angel Sanchez per ribadire la volontà di andar via e soprattutto ricordare al numero uno del club blanco una promessa fatta riguardo alla questione cessione. Nelle prossime 48 ore qualcosa dovrebbe muoversi ma dalla Spagna sembra che il tanto atteso confronto tra il centrocampista e il patron delle Merengues non avverrà.

DALLA SPAGNA – Secondo quanto scrive Marca, il presidente non avrebbe alcuna intenzione di mettersi intorno ad un tavolo in prima persona con il giocatore e sarebbe furibondo per il polverone mediatico. Anzi, rimanderebbe la questione ad alcuni sottoposti, che dovrebbero incontrare gli agenti di Modric per formalizzare loro un’offerta di rinnovo atta a pareggiare quella dell’Inter che avrebbe offerto un super contratto al croato. L’attuale contratto del centrocampista scade nel 2020 e l’intenzione dei Blancos è quella di non lasciarlo andare via a qualcuno costo. La linea dura è stata esposta anche al croato proprio da Sanchez. O la clausola da 750 milioni viene pagato altrimenti il tuo futuro è ancora a Madrid.