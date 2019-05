Inter, tutto pronto per la firma di Conte

Conquistata, in maniera sofferta, la qualificazione alla prossima Champions League, l’Inter può programmare il proprio futuro, partendo dalla scelta del tecnico. Malgrado Luciano Spalletti abbia raggiunto l’obiettivo stagionale, i nerazzurri sono pronti a dare il benservito al tecnico toscano, puntando tutto sull’ex allenatore del Chelsea e della Nazionale Antonio Conte.

ANNUNCIO – Secondo quanto raccolto da Sky Sport, l’annuncio ufficiale potrebbe arrivare già in settimana, con un contratto di 12 milioni di euro netti a stagione già pronto per il tecnico. Conte dovrebbe poi recarsi nelle prossime settimane in Cina per conoscere il presidente Zhang Jindong e la proprietà nerazzurra.