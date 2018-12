Inzaghi e Gattuso non si fanno male: Bologna e Milan a reti bianche

E’ finito 0-0 il match di questa sera tra il Bologna e il Milan. Una partita che i rossoneri hanno iniziato con il piglio giusto mettendo in difficoltà i padroni di casa che però hanno resistito al forcing dell’undici di Gattuso. Anche nella ripresa più Milan che Bologna ma poi l’espulsione di Bakayoko al 77′, ha limitato i lombardi alla ricerca del gol della vittoria. Il Bologna ha mostrato solidità ma è stato poco incisivo negli ultimi 20 metri. Partenza vogliosa dei rossoneri, Calhanoglu è tra i più attivi ma anche imprecisi. Milan quasi sempre in possesso palla, anche se le emozioni sono molto rare. Al 21′ Higuain si gira in area e calcia, para Skorupski; al 24′ ci riprova il Pipita, tentativo ancora bloccato dal portiere. Al 27′ va in avanti il Bologna: calcia Palacio e respinge bene in tuffo Donnarumma. Al 36′ Gigio è reattivo a uscire in anticipo su Palacio. A inizio ripresa (47′) tiro strozzato di Santander. Doppia risposta del Diavolo: al 52′ destro troppo centrale di Cutrone, al 54′ Calhanoglu a lato dal limite da ottima posizione. La partita si mantiene lenta e combattuta: né Dzemaili né Castillejo riescono a rendersi pericolosi in attacco. Al 76′ viene espulso Bakayoko per doppia ammonizione. All’84’, sugli sviluppi di una punizione defilata, Donnarumma raccoglie la palla salvando una mischia in piena area. Nel finale i rossoneri, in inferiorità numerica, si preoccupano più di non subire: Gigio è attento. Il pareggio consente alle due squadre di fare un passettino in avanti e ai due allenatori Inzaghi e Gattuso di non rischiare la panchina.

IL TABELLINO

BOLOGNA-MILAN 0-0

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; Calabresi, Danilo, Helander; Mattiello, Poli (37’st Orsolini), Nagy, Svanberg (16’st Dzemaili), Mbaye; Santander (46’st Destro), Palacio. A disp.: Da Costa, Santurro; De Maio, Gonzalez, Paz; Donsah, Krejci; Falcinelli, Okwonkwo. All.: Filippo Inzaghi.

MILAN (4-4-2): Donnarumma; Calabria, Zapata, Romagnoli, Rodriguez; Suso (40’st Laxalt), Kessie, Bakayoko, Calhanoglu (33’st Mauri); Cutrone (16’st Castillejo), Higuain. A disp.: Reina, A. Donnarumma A.; Abate, Conti, Musacchio; Bertolacci, Montolivo; Halilovic, Tsadjout. All.: Gennaro Gattuso.

Arbitro: Fabio Maresca di Napoli.

Ammoniti: 40′ Calabria (M), 42′ Santander (B), 38’st Kessie (M), 39’st Helander (B), 49’st Romagnoli (M).

Espulso: 31’st Bakayoko (M).