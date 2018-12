Ivana Icardi sferra un duro attacco a Wanda Nara: “Ha rovinato l’immagine di Mauro”

La sorella di Mauro Icardi ha di nuovo attaccato Wanda Nara moglie e agente del capitano dell’Inter. Un affondo durissimo sui social. Dal più “comune” «Pensa solo ai soldi», già ripetuto più volte in passato, a vere e proprie bordate come «È una persona che non ha fatto altro che rovinargli la carriera! Senza di lei, Mauro sarebbe diventato molto di più, non facciamo gli ingenui. E soprattutto non gli avrebbe rovinato l’immagine come ha fatto per tanti anni… sai cosa significa vedere insultare tuo fratello?».

Lo sfogo social continua con un pensiero alle nipotine e un riferimento a Maxi Lopez… «Povero mio fratello e le mie bellissime nipotine se ad un certo punto si separeranno … perché ovvio, sta per fare la stessa cosa che ha fatto con il primo e cioè nascondere le figlie, provocare, insultare… CHE BRAVA MADRE. E per favore, non dipingetemi come una sorellina gelosa. SE PARLO È PERCHÈ IO SO, non per prendermi 5 minuti in un programma».