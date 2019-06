James Rodriguez, alle voci di mercato risponde con una battuta: “Napoli o Torino? Scelgo…”

Quale sarà il futuro di James Rodriguez? Il trequartista colombiano del Bayern Monaco, ma di proprietà del Real Madrid, non verrà riscattato dai tedeschi ma, allo stesso tempo, non rimarrà ai Blancos dove il rapporto con Zidane non è dei migliori.

Sul classe ’91 diversi club si sono mossi, ma ancora non hanno fatto il passo decisivo. Tra questi ci sono anche due squadre italiane: Juventus e Napoli. Ed è proprio sull’Italia e su quale destinazione preferirebbe il giocatore che, dal ritiro della Nazionale colombiana, a James Rodriguez è stata posta una domanda, la cui risposta ha lasciato ancora maggiore incertezza.

CHE RISPOSTA! – “Quale mi piace di più tra Napoli e Torino? Non lo so, Medellin. Probabilmente Medellin…”, ha detto il calciatore visibilmente ironico e conscio di non voler dare alcun indizio particolare sulla sua prossima squadra. Una risposta che lascia intendere come le trattative siano ancora nel vivo e che a spuntarla potrebbe davvero essere chiunque anche se le due italiane restano ampiamente favorite.