James Rodriguez, l’ex moglie: “Napoli o Juventus? Deve sentirsi importante…”

Il futuro di James Rodriguez sembra essere in Italia. In quale squadra, ancora non si sa. Juventus e Napoli si sfidano per il gioiello colombiano di proprietà del Real Madrid, nelle ultime due stagioni al Bayern Monaco.

A parlare del calciatore, e di quale possa essere la meta preferita, è stata la ex moglie, Daniela Ospina, nonché sorella del portiere David nell’ultima annata in prestito al Napoli dall’Arsenal. Intervenuta ai microfoni di Caracol Radio, la donna ha commentato: “Napoli o Juve? L’unica cosa che posso consigliare è di andare in una squadra che lo faccia sentire importante. E’ ancora giovane, deve pensare in grande. Andare in Italia sarebbe una bella opportunità. Lui e mio fratello David sono concentrati sulla nazionale, ma parlano anche delle rispettive squadre”.