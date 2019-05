Jovic allo scoperto: “Serie A e Premier League adatte a me…”

Diventato uno dei pezzi pregiati del prossimo mercato, Luka Jovic, stella dell’Eintracht Francoforte, ha parlato del proprio futuro in un’intervista rilasciata alla Bild. Nonostante il classe ’97 sembri destinato al Real Madrid, l’attaccante ha lasciato aperto qualche spiraglio alle altre pretendenti confessando di gradire molto lo stile di gioco di due campionati in particolare.

NON E’ DETTO – Nel calcio, e soprattutto nel mercato, si sa, non è mai detta l’ultima parola. Ecco perché le dichiarazioni di Jovic faranno molto piacere a chi aveva perso le speranze di poter trovare un accordo con lui e il suo club tedesco: “Dalla mia esperienza in Europa League posso dire che ci sono alcuni campionati europei che sono adatti alle mie caratteristiche e al mio modo di giocare a calcio. Dal punto di vista fisico la Bundesliga richiede molto, ma dopo le sfide contro Chelsea o Milan ho avuto la sensazione che potrei trovarmi meglio in Premier League o in Serie A. Il loro modo di giocare si adatta meglio alle mie qualità”.

E se la sua prossima squadra resta ancora incerta, una cosa è sicura: Jovic è molto ambizioso: “Non vedo l’ora di confrontarmi con i migliori giocatori del mondo. Una cosa è chiara: voglio avere successo nella mia carriera”.