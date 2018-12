Juventus, a Bergamo con 6 assenti. Prima volta per Kastanos

Dopo la rifinitura natalizia al Training Center Continassa, Massimiliano Allegri ha diramato la lista dei bianconeri in partenza per Bergamo per il “boxing day” con l’Atalanta, in programma mercoledì 26 alle 15:00.

Oltre agli infortunati Barzagli, Bernardeschi, Cancelo e Cuadrado si aggiungono alla lista degli assenti Matuidi (febbre) e Kean (risentimento ai flessori della coscia sinistra).

Prima convocazione invece per il centrocampista dell’Under 23 Grigoris Kastanos, che indosserà la maglia numero 39.

Questo l’elenco completo: