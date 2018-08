Juventus A-Juventus B finisce 5-0 poi invasione di campo pacifica!

E’ stata un’autentica festa per la prima di Cristiano Ronaldo con la maglia della Juventus davanti ai suoi tifosi. L’amichevole Juventus A-Juventus B è finita 5-0 gol di Ronaldo, autorete di Capellini e doppietta di Dybala nel primo tempo. Quindi il gol di Marchisio nella ripresa. Match chiuso al 70′ per invasione di campo dei tifosi bianconeri. Applaudito come nelle previsioni CR7 che ha giocato un tempo.

Non sono ancora passati 5 minuti e le porte del campo sportivo “Scirea” di Villar hanno già tremato 2 volte: al 1′, grazie alla conclusione di Douglas Costa, e al 4′ con la gran risposta di Nicolussi Caviglia che si stampa sulla traversa.

Il pubblico si spella le mani per le giocate dei bianconeri, dei campioni conosciuti e amati e di quelli arrivati da poco. Attendono i gol, e sono accontentati dopo 8 minuti,direttamente dai piedi del nostro nuovo numero 7, Cristiano Ronaldo, che raccoglie una gemma di Bernardeschi dalle retrovie e scarica in porta, facendo esplodere l’entusiasmo dei tifosi. Ma non è finita: dopo un’autorete al minuto di 18, in 9 giri di lancette si scatena la Joya Paulo Dybala, che va in gol al 31′ e al 40′. Il primo tempo si conclude con un divertente 4-0, ma c’è tempo per godersi ancora spettacolo nella ripresa.

Le squadre cambiano completamente volto, a rotazione escono quasi tutti gli undici iniziali di entrambe le formazioni, i ritmi si fanno più compassati, ma ci pensa il Principino Claudio Marchisio a regalare al 53′ la rete del 5-0 che, di fatto, chiude il match. Anche perchè, al 27′ della ripresa, come ogni tradizione che si rispetti, arriva l’invasione di campo dei fans bianconeri, che decreta la fine della gara.

Evento con misure di sicurezza mai viste: nella tradizione di Villar Perosa si è, infatti, inserita l’eccezione Ronaldo.

CRONACA

70′ Finisce il match con 20′ di anticipo perchè si registra una invasione di campo pacifica dei tifosi. Caccia a magliette, autografi e selfie. Gara finita 5-0: gol di Ronaldo, autorete di Capellini e doppietta di Dybala nel primo tempo. Quindi il gol di Marchisio nella ripresa.

54′ GOOOOLLLLL JUVENTUS A: Marchisio timbra il cartellino!! Dybala serve Khedira al centro dell’area, il tedesco controlla e appoggia per Marchisio che di destro segna il quinto gol juventino

45′ Girandola di sostituzioni: per la Juventus A in campo Pjanic, Mandzukic, Khedira, Marchisio e Fagioli.Fuori Cristiano Ronaldo.

SECONDO TEMPO

45′ Si chiude sul 4-0 il primo tempo.

40′ GOOOLLLLL JUVENTUS A: ancora la Joya a bersaglio: Cuadrado serve Ronaldo in area che prova il tiro, respinto da Loria, il tap-in vincente è di Dybala

30’GOOOLLLLL JUVENTUS A: scambio in area tra Douglas Costa e Bernardeschi, con il brasiliano che mette in mezzo un cross per la testa di Dybala, che da due passi fa tris

26′ La Juve A cambia: fuori Szczesny e Chiellini, dentro Perin e Rugani.

18′ GOOOLLLL JUVENTUS A: autogol di Capellini che tocca il pallone nel tentativo di anticipare Cristiano Ronaldo

12′ Scatenato Cr7 davanti ai suoi tifosi: Cuadrado cross dalla destra, Cr7 in area prova una rovesciata ma la palla finisce fuori

7′ GOOLLLLL JUVENTUS A: lancio lungo di Bernardeschi che trova Ronaldo solo in area di rigore. Destro potente e palla in fondo alla rete!

5′ Finalmente CR7! Il portoghese dribbla un avversario e da buona posizione tira alto. Applausi

4′ Occasione per la Juve B: traversa di Nicolussi Caviglia

2′ Occasione per la Juve A: palo di Douglas Costa che semina il panico sulla corsia di sinistra, prova il tiro ma si spegne contro il palo. Poi Bernardeschi ci prova ma Loria respinge

1′ Comincia la sfida in famiglia!

Entrano le squadre in campo

In tribuna anche il presidente Andrea Agnelli

Allegri opta per il 4-2-3-1 con Bernardeschi, Dybala e Douglas Costa alle spalle di Ronaldo. Anche Bonucci parte dal primo minuto al fianco di Chiellini.

JUVENTUS A – JUVENTUS B 5-0

(8′ Ronaldo, 18′ aut. Capellini, 31′ e 40′ Dybala, 53′ Marchisio)

JUVENTUS A

Szczesny (25′ Perin, 46′ Pinsoglio) Cuadrado, Bonucci, Chiellini (25′ Rugani), Alex Sandro (46′ Beruatto), Bentancur (46′ Marchisio), Emre Can (46′ Pjanic), Bernardeschi (46′ Fagioli), Dybala, Douglas Costa (46′ Khedira), Ronaldo (46′ Mandzukic).

Allenatore: Allegri

JUVENTUS B

Loria (64′ Siano), Oliveira (32′ Fonseca Bandeira), Capellini (46′ Serrao), Anzolin (32′ Gozzi), Freitas (52′ Meneghini), Morrone (52′ Francofonte), Nicolussi (46′ Leone), Portanova (64′ Tongya), Campos (46′ Pinelli), Di Francesco (64′ Galvagno), Petrelli.

Allenatore: Baldini

ARBITRO: Manganiello

ASSISTENTI: Schirru, Affatato

Arbitro: Manganiello di Pinerolo

16.12 I calciatori sono arrivati a Villar Perosa