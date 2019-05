Juventus, addio Cancelo: già scelto il sostituto

Futuro incerto per Joao Cancelo. L’esterno portoghese, dopo appena un anno alla Juventus, potrebbe già partire.

Non sarebbe nella lista degli intoccabili e, in casa bianconera, si pensa già al possibile erede.

DALLA FRANCIA – L’addio di Cancelo è una delle eventualità che parte della dirigenza bianconera vorrebbe evitare, ma è altrettanto vero che nel caso in cui questo dovesse realizzarsi, servirà non farsi trovare scoperti. Per il portoghese serviranno almeno 30 milioni di euro, cifra che il Manchester City sembra disposta a mettere sul piatto. Ecco perché, Paratici e la Juventus hanno già sondato il terreno per l’erede di Cancelo. Il nome è quello di Thomas Meunier. Il ds Fabio Paratici aveva avviato contatti diretti con i suoi agenti in uno dei momenti più difficili della sua avventura al Paris Saint-Germain, ed in questo senso riaprire il dialogo non sembra complicato. A 27 anni, l’esterno belga sembra fare al caso della Juventus.