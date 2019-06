Juventus, addio commovente di Caceres: “Non vi dimenticherò mai…”

Altro addio illustre in casa Juventus. Ennesimo difensore, dopo Barzagli, a salutare la Vecchia Signora. Dopo il ritiro dell’italiano, ecco che Martin Caceres lascia Torino per una nuova esperienza. Il classe ’87 chiude ufficialmente la sua terza avventura in maglia bianconera, annunciando la sua scelta sui propri canali ufficiali social.

Attraverso il proprio account Instagram, il difensore uruguaiano ha ringraziato l’intero ambiente della Juventus, dove ha speso buona parte della propria carriera. L’addio commovente riguarda anche la sua famiglia, diventata bianconera d’adozione.

“La mia famiglia è tutta Bianco Nera. León è proprio nato a Torino ed è juventino. Martina vita intera a Torino. Non vi dimenticherò mai“, queste le poche parole di Caceres. Un messaggio chiaro, ricco di sentimento e commozione. Dopo aver collezionato ben 119 presenze con sette goal e sei assist, per il difensore il futuro è ancora tutto da scrivere.