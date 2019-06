Juventus, adesso è ufficiale: è Sarri il nuovo allenatore

Finalmente, dopo un tormentone durato settimane, la panchina della Juventus ha un nuovo padrone: sarà Maurizio Sarri a guidare i bianconeri nella prossima stagione. Il tecnico lascia così il Chelsea per tornare in Italia dopo l’addio dato al Napoli nella scorsa estate e va a sostituire Massimiliano Allegri, che, nella sua esperienza a Torino, ha conquistato cinque scudetti in altrettanti anni, arrivando per due volte anche in finale di Champions League.

Con l’ufficialità del nuovo tecnico, la Juventus può ora iniziare a definire le strategie di mercato, cercando di consolidare ulteriormente la leadership in Italia ed andando alla ricerca della coppa dalle grandi orecchie.