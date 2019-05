Juventus, affare fatto: ecco il colpo da 50 milioni

Due giornate alla fine della stagione. La Juventus pensa già al futuro. Con o senza Massimiliano Allegri, la squadra andrà rinforzata e uno degli obiettivi si chiama Federico Chiesa. I bianconeri studiano le mosse decisive per strapparlo alla Fiorentina, che lo valuta circa 70 milioni di euro.

La Vecchia Signora, nelle vesti di Fabio Paratici, però, avrebbe trovato la soluzione ottimale per portarlo a Torino. Come scrive Tuttosport, infatti, basteranno circa 50 milioni e una contropartita gradita alla Viola. Sarà Riccardo Orsolini, ora al Bologna, il fattore chiave per chiudere l’operazione. Il calciatore sarebbe gradito ai Della Valle e un’offerta da 50 milioni non sarebbe poi così bassa rispetto le richieste.

Con questa mossa, scrive il quotidiano, la Juventus supererà la concorrenza di Inter e Bayern Monaco. Pronto anche il contratto per l’italiano: 5 milioni di euro netti a stagione. La situazione della Fiorentina, dovrebbe fare il resto affinché la trattativa si chiuda con successo.