Juventus, affondo su De Ligt: il Barcellona rallenta la trattativa, bianconeri in pole

Il Natale potrebbe essere ancora migliore in casa Juventus. Campione d’inverno in Serie A, otto punti di vantaggio sul Napoli e, tornata in pole position per un obiettivo importante di mercato.

Il regalo si chiama Matthijs de Ligt e a farlo è il Barcellona.

DALLA SPAGNA – Stando a quanto riporta il Mundo Deportivo in Spagna, si sarebbe registrata una frenata nella trattativa per il trasferimento di Matthijs de Ligt dall’Ajax al Barcellona, dal momento che il club blaugrana non intende partecipare ad aste con Juventus, Bayern Monaco e Paris Saint-Germain sull’ingaggio del difensore.

Il Barcellona non intende offrire a De Ligt più di quanto sia disposta a garantire all’altro gioiello dell’Ajax De Jong, ed è pronta a concedere la strada libera ai rivali. In tal senso, torna con prepotenza la Juventus che già nelle scorse ore, in seguti all’assegnazione del Golden Boy a Torino, aveva provato l’ennesimo approccio al classe 1999.