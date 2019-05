Juventus, Agnelli: “La nostra qualità è saper vedere il futuro prima degli altri…”

Nel giorno dell’annuncio della separazione tra la Juventus e Massimiliano Allegri al termine della stagione, arrivano importanti dichiarazioni da parte del presidente bianconero Andrea Agnelli. Intervenuto dal palco, nel corso dell’evento organizzato per i tifosi juventini, il patron della Vecchia Signora ha parlato del presente e del futuro. Ecco le parti salienti del suo discorso:

“Partire il 1° luglio e pensare che vincere lo scudetto sia un dato di fatto è bello, ma non è così, perché dietro ogni successo c’è tanto lavoro e tanto sudore. Il tratto distintivo del nostro club è sempre stato la capacità di innovare, di vedere il futuro prima degli altri. Da un lato, in qualità di Presidente dell’Eca, sono concentrato, insieme agli altri soggetti interessati, a ridisegnare il calcio del futuro. La Juventus d’altro canto deve avere la capacità di guardare avanti, consolidando al tempo stesso il proprio parco immobiliare e realtà come l’Under 23 e le Juventus Women, capaci queste ultime di vincere il secondo scudetto consecutivo nei loro due primi anni di vita. Si vive nel presente, ma si è proiettati nel domani e dopodomani”.