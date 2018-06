Juventus, all-in per Cancelo: la chiave è Pjaca

La Juventus vuole Joao Cancelo, a tutti i costi. Sembra essere questa l’intenzione della Vecchia Signora nelle ultime ore. Le difficoltà per arrivare a Darmian del Manchester United e la possibilità, concreta, di strappare il portoghese ex Inter al Valencia sembrano aver indirizzato il mercato bianconero.

CANCELO SI, DARMIAN NO – L’ex Inter vuole l’Italia. Secca la risposta negativa degli ultimi giorni alla Premier League, dove il Wolverhampton aveva offerto 40 milioni al Valencia. Cancelo ha in mente solo la Serie A e non gli importa se sarà Inter o Juventus. L’esterno portoghese aspetta con trepidazione di conoscere il proprio futuro. Entro il 30 giugno il Valencia dovrà cederlo per il fair play e allora i giochi si chiuderanno. I bianconeri hanno virato forte sul classe ’94 e anche dalla Spagna sono sicuri. Proprio il periodico di Valencia, Superdeporte assicura che l’ex Inter sia vicinissimo alla Vecchia Signora, e da Torino già pensano alla formula giusta per far loro il giocatore. Esattamente la stessa modalità che ha portato al riscatto di Douglas Costa, e agli spagnoli andrebbe benissimo. Si tratta dunque di un vero e proprio all-in sul portoghese che potrebbe riservare anche una sorpresa. L’inserimento di una contropartita di un certo livello potrebbe convincere il Valencia a chiudere in poco tempo l’affare. Si tratta di Marko Pjaca, esterno croato. Sul giovane sono tante le voci di mercato ma allo stesso tempo è chiaro come per la Juventus, l’attaccante possa non essere considerato fondamentale, non ancora almeno. Viste anche le problematiche per arrivare a Darmian, sarà Cancelo il prossimo rinforzo per Allegri. Il terzino italiano è infatti bloccato dal Manchester United che per l’ex Torino chiede almeno 20 milioni, cifra che la Juventus non vuole spendere. 13 l’offerta bianconera e no, la secca risposta dei Red Devils. Un vero e proprio braccio di ferro che potrebbe essere ulteriormente complicato dall’arrivo sul giocatore del Napoli.

LA POSSIBILITA’ – Esiste in realtà anche un’altra opzione, meno affascinante delle prime due. Si tratta di Santiago Arias, 26enne colombiano del PSV. Un nome meno interessante ma pur sempre utile alla causa. Per lui basterebbero, si fa per dire, circa 10 milioni. La pista è poco più che tiepida, la Juventus ci pensa ma non è certo il primo nome della lista.

Perin, neo acquisto della Juventus