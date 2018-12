Juventus, Allegri: “Ancora non abbiamo vinto niente”

La Juventus batte anche la Roma e si conferma sempre più leader indiscussa del torneo. A Torino, a decidere la gara, è stata una rete di Mario Mandzukic arrivata nel corso del primo tempo. Queste le parole del tecnico bianconero Massimiliano Allegri al termine del match: “Il titolo di campioni d’inverno? Ancora non abbiamo vinto niente, stiamo facendo bene, ma l’importante è essere davanti al Napoli con un bel po’ di punti di vantaggio il 29. Il loro portiere ha fatto delle belle parate e la squadra ha anche saputo soffrire quando ce n’era bisogno. Siamo partiti forte per cercare subito di mettere pressione alla Roma, che sapevamo che non stava attraversando un bel momento. Mandzukic? È un giocatore importante, è un generoso oltre ad avere grandi capacità tecniche. È un calciatore straordinario. L’Atletico Madrid? Dovremo farci trovare pronti, ma manca ancora molto. Prima abbiamo altre gare a cui pensare”.