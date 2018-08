Juventus, Allegri carica i suoi: Ronaldo e Bonucci le armi in più per la Champions League

“Il bello inizia adesso”, questo avrà pensato Massimiliano Allegri non appena ha messo piede alla Continassa. Tutta la squadra davanti, tranne Matuidi che si gode un giorni di vacanza in più, tutti pronti al primo allenamento quasi al completo sotto la guida del tecnico livornese. C’erano i soliti, da Dybala a Douglas Costa, e c’erano anche i giocatori che hanno partecipato alla tournée americana. Soprattutto c’era Cristiano Ronaldo e con lui il figlio prodigo Leonardo Bonucci. Tutti ad allenarsi e ad ascoltare le indicazioni di Allegri per dare l’assalto a tutti i trofei disponibili nella stagione che è alle porte. La Juventus è pronta e si prepara a vincere ancora.

DISCORSO – Allegri sa bene cosa serve per iniziare bene la stagione. Oltre agli allenamenti e alla preparazione fisica e atletica serve la testa. Ecco perché, come scrive La Gazzetta dello Sport, il mister toscano ha dato vita ad un discorso motivazionale, necessario dopo sette scudetti consecutivi che renderebbero piena la pancia di chiunque. Allegri pare abbia insistito sulla necessità di mettere definitivamente nel cassetto gli ultimi trionfi e ripartire come sempre da zero. Tutti uniti perché le difficoltà aumenteranno, nonostante i nomi fragorosi arrivati dal mercato. E poi, quel patto per la Champions League, che in fondo resta l’obiettivo numero uno. Dopo il duro lavoro, c’è spazio anche per i sorrisi, tipici del mood del tecnico.

ENTUSIASMO – Tanti tifosi ad aspettare il primo allenamento completo della squadra. Circa 400 che hanno dovuto far intervenire la polizia perché la caccia agli autografi ha superato le aspettative. C’è tanto entusiasmo in casa Juventus, con CR7 e Bonucci non poteva che essere così. Anche tra i giocatori si respira un clima sereno e di fiducia e con un pubblico carico come quello bianconero, non ci sono limiti agli obiettivi stagionali. Tra il difensore e l’ambiente torinese è di nuovo tutto risolto. Il patto c’è e a fine stagione si capirà se sia stato mantenuto.