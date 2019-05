Juventus, Allegri detta le condizioni per restare in bianconero: dal rinnovo al mercato

Sono giorni molto caldi per quanto riguarda il futuro di Massimiliano Allegri alla Juventus. L’allenatore toscano avrebbe, secondo le voci di mercato, l’opportunità di spostarsi in Francia al Paris Saint-German, ma Sky Sport ha rivelato che esistono anche le condizioni per rimanere in bianconero, da dettare alla dirigenza. Anzitutto, il rinnovo del contratto fino al 2022 con ritocco dell’ingaggio, poi un maggiore potere decisionale per quanto concerne il calciomercato: difesa e centrocampo sono da rinforzare se la Juventus vuole dire la sua in Europa fino in fondo, stando alle richieste di Max Allegri. E poi, non da sottovalutare il caso Dybala: resta o va via dopo una stagione non proprio brillante? L’incontro con il presidente Agnelli potrebbe avvenire domani, venerdì 10 maggio.