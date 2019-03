Juventus, Allegri: “Ancora sei vittorie per stare tranquilli. Futuro? Ieri a cena con Agnelli e…”

Conferenza stampa di vigilia per Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus che domani sarà impegnata in casa contro l’Udinese per la 27^ giornata di Serie A. I bianconeri giocano in anticipo per avere modo di recuperare in vista dell’importante sfida di martedì sera in Champions League contro l’Atletico Madrid.

Il tecnico juventino ha parlato ai media per presentare la gara contro i friulani. Ecco le sue parole:

GARA – “Dobbiamo giocare la nostra partita, a prescindere dai 16 punti di vantaggio, bisogna vincerla: per essere tranquilli mancano sei vittorie. Non so ancora chi ho a disposizione, lo vedrò domattina: Dybala si porta una botta da Madrid ma ora sta molto meglio. Mandzukic aveva un fastidio al ginocchio e sta meglio. Anche Cristiano Ronaldo è a disposizione ma non gioca. Anche Bonucci e Chiellini saranno a disposizione, ma non giocheranno. Douglas Costa è in netto miglioramento, ma non per domani, puntiamo ad averlo a disposizione per martedì. Domani bisogna vincere, come sempre quando si gioca al calcio, anche per preparare al meglio la gara di martedì”. “Kean partirà titolare al 99%. Potrebbe giocare anche Barzagli”.

FUTURO – “Se ho parlato con Agnelli? Ci siamo visti ieri sera a cena con il presidente. Siamo due persone intelligenti, che hanno costruito qualcosa di importante in questi 5 anni insieme. Abbiamo deciso di parlare del rinnovo del contratto a stagione finita”. “Tra me, il presidente e la società i rapporti sono in totale sintonia, anche per il futuro. Siamo molto d’accordo e non ho mai detto di voler andar via. Ma tutto a suo tempo”.”Ogni trofeo vinto deve essere celebrato, perchè ogni vittoria è frutto di lavoro e sacrificio. Non ci hanno mai regalato niente. Se riuscissimo a vincere lo scudetto sarebbero 9 titoli su 10 in Italia”.

CHAMPIONS – “Ora abbiamo buone possibilità di passare il turno. La partita di Madrid ci ha lasciato delle scorie che ci hanno aiutato in questi 15 giorni. Martedì saremo pronti e faremo una grande partita”. “Non sarà facile, ma abbiamo tutte le carte in regola per fare un’impresa martedì. Servirà tanta pazienza perchè la partita sarà lunghissima”.