Juventus, Allegri: “Fatto un ulteriore passo in avanti”

La sua Juventus non conosce ostacoli. Anche il Torino finisce ko nel derby, messo in ginocchio da un calcio di rigore trasformato da Cristiano Ronaldo. Queste le parole di Massimiliano Allegri, tecnico dei bianconeri, al termine del match: “L’impegno era molto difficile, perché era un derby, perché il Torino veniva da un ottimo periodo di forma e perché giocavamo tre giorni dopo la Champions. Nella ripresa abbiamo fatto un’ottima gara e la vittoria ci permette di fare un ulteriore passo in avanti. La squadra è stata bene in campo, i ragazzi hanno fatto una partita di sacrificio con grande compattezza. Nel primo tempo il Torino ci ha messo in difficoltà con la sua pressione, nella ripresa siamo cresciuti e abbiamo preso in mano la partita, con i nostri attaccanti che hanno fatto bene. È un bel segnale, perché significa che la squadra sta bene fisicamente”.