Juventus, Allegri: “Ho detto no al Real Madrid perchè avevo preso un impegno con…”

In passato ha destato clamore il contatto tra il Real Madrid e il tecnico della Juventus Max Allegri che avrebbe dovuto prendere il posto di Zidane. Poi non se ne fece nulla ma per il mister italiano fu una decisione difficile. Il tecnico della Juventus ha rilasciato un’intervista a ​Stile Mese. Ecco le sue parole: “Ho detto no al Real Madrid perché avevo preso un impegno con il Presidente Agnelli. Dunque, massimo rispetto per la Juve e mantenimento della parola data, argomenti che mi hanno indotto, serenamente, a declinare la chiamata del Real Madrid, il più grande club del mondo, sogno di tutti gli allenatori. Sarei ipocrita se dicessi di non essere stato onorato dalla considerazione del Real, ma sono assolutamente convinto della mia scelta​. Io una bandiera come Buffon o Del Piero? Assolutamente non voglio essere equiparato a loro, perché sono giocatori che hanno scritto la storia della Juventus, mentre io sono qui solo da quattro anni.”