Juventus, Allegri: “Non è finito un ciclo”

Termina con una sconfitta il campionato della Juventus. I bianconeri, a Marassi, sono stati battuti per 2-0 dalla Sampdoria, che si è imposta grazie alle reti di Defrel e Caprari. Queste le parole del tecnico Massimiliano Allegri al termine del match.

SCONFITTA – “Peccato perché abbiamo giocato bene, ma considerato che è da un mese che, tra virgolette, siamo in vacanza, abbiamo concluso in maniera positiva”.

NESSUN RIMPIANTO – “Se lascio con qualche rimpianto? Assolutamente no, tutti insieme abbiamo fatto il massimo. Voglio ringraziare tutti, compresa la società che mi ha sempre messo a disposizione una rosa importante. Lascio una squadra vincente, che è più forte delle altre e che l’anno prossimo farà ancora una bella stagione, magari, con un po’ di fortuna, anche in Champions. Non è assolutamente chiuso un ciclo: la Juventus punta a vincere ancora”.