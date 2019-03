Juventus, Allegri può sorridere in vista dell’Atletico Madrid: Douglas Costa in gruppo

Arrivano buone notizie per la Juventus in vista della gara di martedì sera contro l’Atletico Madrid. Douglas Costa è tornato ad allenarsi col resto della squadra e sarà a disposizione per la delicata sfida di Champions League.

Una buona notizia dunque anche per Allegri che recupera un tassello importante in grado di accendere la squadra in caso di necessità. E dovendo recuperare i due gol di svantaggio, il tecnico farà molto probabilmente affidamento proprio sulla sua spinta e i suoi strappi. Ecco il comunicato della Juventus sul recupero di Douglas Costa: “Il giorno dopo il poker messo a segno in campionato contro l’Udinese, i giocatori si sono ritrovati come sempre al JTC, per una seduta di allenamento mattutino. Il menu è stato quello tipico di un post gara: scarico e recupero per i giocatori maggiormente sollecitati ieri, campo per il resto del gruppo, che ha lavorato su riscaldamento, possesso e azioni di gioco. Douglas Costa si è allenato con la squadra”.