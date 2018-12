Juventus, Allegri: “Ronaldo gioca con la Roma. Giallorossi molto validi tecnicamente, sarà gara difficile…”

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato nella classica conferenza stampa di vigilia in vista del big match di sabato sera contro la Roma. Il tecnico bianconero ha commentato il momento della squadra, la voglia di vincere prima di Natale e ha dato qualche riferimento anche sull’undici che scenderà in campo per la 17^ giornata di Serie A.

SQUADRA – “Veniamo da un’ottima settimana di lavoro. Domani non dovremo sbagliare l’impatto con la partita, perchè la Roma ha qualità individuali per far male”. Poi qualche indicazione su chi scenderà in campo contro i giallorossi: “Ronaldo domani gioca. Riposerà in una delle due prossime gare. Chiellini? La fascia di capitano ha responsabilizzato e rasserenato Giorgio ancora di più”. Poi sul resto della difesa: “Domani giocano De Sciglio e Alex Sandro, per il quale sono davvero contento in merito al rinnovo, ma Spinazzola sta molto bene e potrebbe giocare. Cancelo sta facendo la terapia riabilitativa”. Cuadrado è in Germania per capire se deve essere operato. A centrocampo abbiamo 5 giocatori a disposizione che farò rotare nelle prossime tre partite”. “Pjanic non riposerà, è un giocatore con caratteristiche uniche in rosa”. Chiellini gioca sicuramente, devo decidere ancora chi sarà l’altro difensore centrale”.

ROMA – “La Roma è una squadra tecnicamente molto valida. L’unica rimasta in Champions insieme a noi. In tanti si aspettavano di più, ma rimane comunque Juventus-Roma, una partita molto difficile”. “Di Francesco? Ha dimostrato di avere tutte le qualità per far bene, e sono sicuro anche quest’anno lo dimostrerà”.

CHAMPIONS – Capitolo Coppa, con la doppia sfida contro l’Atletico Madrid che inizia ad avvicinarsi: “Con l’Atletico sarà una partita difficile, ma abbiamo il vantaggio di affrontare la prima partita fuori casa”.