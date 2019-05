Juventus, Allegri sostituito da Pochettino? Il cugino: “Fattibile, tutta la famiglia vorrebbe”

Novità sul fronte Juventus per il successore di Massimiliano Allegri. Uno dei nomi più gettonati resta quello di Mauricio Pochettino, tecnico del Tottenham impegnato il 1° giugno nella finale di Champions League contro il Liverpool. Il giornale Tuttosport ha contattato in esclusiva il cugino dell’allenatore, Daniele, juventino doc, che non ha affatto smentito la possibilità che l’ex difensore dell’Espanyol approdi in bianconero: “Per me è una ipotesi fattibile, perché Mauricio è un allenatore che ha dimostrato di saper lavorare bene e la finale ottenuta con il suo Tottenham è un chiaro esempio. Se la giocherà come in tutte le partite, per me è l’anno giusto per trionfare. L’obiettivo dei bianconeri è, chiaramente, la Champions League e mio cugino è in possesso di tutte le qualità utili per poter allenare questo club“.

E ancora: “È attratto sicuramente dall’Italia, ci ha proprio detto che vorrebbe venire nel nostro paese per ritrovare i suoi avi. Abbiamo parlato anche della cucina piemontese, la vorrebbe riprovare. La voglia c’è, ma onestamente non so se può convincerlo. Bisogna sempre vedere che cosa gli verrebbe eventualmente proposto, la decisione chiaramente spetta a lui. Noi, nel caso in cui dovesse accettare la Juve, lo accoglieremo a braccia aperte”.