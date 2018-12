Juventus, Allegri: “Torino gara molto sentita. Cancelo si opera, Chiellini il migliore del mondo”

Arrivano importanti novità in casa Juventus. Massimiliano Allegri, allenatore bianconero, ha parlato nella classica conferenza stampa di vigilia in vista del sentito derby contro il Torino. Molte indicazioni, soprattutto per quanto riguarda la formazione. Cancelo out fino a fine anno, Benatia e recuperato e il riposo di Ronaldo in una delle prossime tre gare. Ecco quanto dichiarato dal tecnico toscano ai media presenti:

INFORTUNATI E FORMAZIONE – “Cancelo ha un problema al menisco mediale, sarà operato e tornerà dopo la sosta. Per Cuadrado dobbiamo valutare se sarà necessario un piccolo intervento o meno”, inzia con le brutte notizie il tecnico della Juventus. Che poi continua dando qualche indicazione sulla formazione che scenderà in campo contro i granata: “Rientra Chiellini che in questo momento è tra i migliori del mondo. L’unico dubbio potrebbe essere tra Bonucci e Rugani. A destra De Sciglio a sinistra Alex Sandro, mentre a centrocampo giocherà Pjanic”. Sul bosniaco precisa: “Non è in difficoltà. Giocando con i tre davanti ci sono momenti in cui a centrocampo si fa più fatica. Pjanic per noi è determinante, ci dà i tempi di gioco e velocizza l’azione: domani giocherà, insieme ad Emre Can”. “A destra dubbio Douglas-Bernardeschi. Mandzukic? Era il più fresco di tutti stamattina, sta bene e domani gioca. E poi vi dico una cosa: l’unica volta che non me lo chiedete… Domani gioca Perin”.

CR7 E BENATIA – “Ronaldo? Ci siamo parlati, riposerà in una delle tre partite tra Roma, Atalanta e Sampdoria. Ha detto di essere nel gruppo migliore da quando gioca? Alla Juventus si lavora molto bene e i risultati sono frutto di organizzazione”. “Benatia? Non è mai esistito un problema tra Benatia e Allegri. Insieme ai nostri difensori centrali, forma il reparto più forte in Europa. Quando si è in una grande squadra, bisogna accettare le scelte dell’allenatore”.

TORINO – Sull’avversario ha poi concluso: “Abbiamo avuto modelli diversi, abbiamo caratteri diversi anche se siamo geograficamente vicini. Le sue squadre rispecchiano il suo carattere. Le due squadre sentono molto questa gara”.