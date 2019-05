Juventus, arriva Guardiola? I bookmakers dicono che…

Ancora tutto da decifrare il futuro della panchina della Juventus. La società bianconera, in questi giorni, sta riflettendo su quale possa essere la miglior pista percorribile, ancora non totalmente convinta di continuare con Massimiliano Allegri. Sogno del club di Andrea Agnelli sarebbe quello di un arrivo di Pep Guardiola, fresco vincitore della Premier League con il suo Manchester City. Un sogno che, stando alle quote dei bookmakers, potrebbe anche avverarsi.

LE QUOTE – L’approdo dello spagnolo a Torino è infatti quotato a 2.50 da Sisal Matchpoint, appena dietro alla permanenza di Allegri (2.00). Seguono poi le ipotesi Antonio Conte (4.50), Didier Deschamps (6.00) e Mauricio Pochettino (6.00). Più indietro gli altri, a partire da José Mourinho e Diego Simeone (16.00), per arrivare a Jurgen Klopp (20.00), Simone Inzaghi (25.00) e Maurizio Sarri (33.00).