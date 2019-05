Juventus, assalto al crack del centrocampo: 60 milioni sul piatto

Dopo l’addio di Allegri, in casa Juventus è tempo di pensare alla squadra da affidare al prossimo tecnico. Agnelli, Paratici e Nedved sono a lavoro per garantire una rosa di altissimi livello al prossimo allenatore. Tanti i nomi in auge ultimamente, ma un’apertura, potrebbe essere arrivata su un obiettivo del centrocampo.

ASSALTO – Tanguy Ndombele, nuovo crack del calcio francese e dell’Olympique Lione sembra essere stato individuato come il giusto rinforzo per il centrocampo. Il club francese ha annunciato che con ogni probabilità il giocatore classe ’96 verrà ceduto al termine della stagione. La Juventus lo segue da tempo e, nonostante l’inserimento del Tottenham, i bianconeri sarebbero il club preferito sia dal giocatore sia dalla società di Ligue 1. Come riporta Le10Sport, però, serviranno 60 milioni, cifra che comunque la Juventus starebbe pensando di investire.