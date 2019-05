Juventus-Atalanta, le formazioni ufficiali

Pronta la festa Scudetto all’Allianz Stadium: ultima partita casalinga per la Juventus in questa stagione, ultima in casa anche per Massimiliano Allegri da tecnico bianconero. Sul campo però la squadra di Cristiano Ronaldo avrà di fronte un’Atalanta più che mai agguerrita, reduce dalle polemiche per la sconfitta nella finale di Coppa Italia e in lotta per tenere il quarto posto che vale la Champions League.

Allegri con la coppia Barzagli-Bonucci al centro della difesa (Chiellini è infortunato), davanti giocano sia Dybala che Ronaldo. Per Gasperini Hateboer schierato dietro con Djimsiti e Masiello. Confermato il Papu Gomez trequartista alle spalle di Ilicic e Zapata.

Ecco le formazioni ufficiali:

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Barzagli, Bonucci, Alex Sandro; Emre Can, Pjanic, Matuidi; Cuadrado, Dybala, Ronaldo. All. Allegri

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Hateboer, Djimsiti, Masiello; Castagne, De Roon, Freuler, Gosens; Papu Gomez; Iličić, Zapata. All. Gasperini