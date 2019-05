Juventus-Atalanta streaming e diretta tv, dove vedere il match oggi 19 maggio alle 20,30

Juventus-Atalanta, ultima casalinga in bianconero per Massimiliano Allegri. Si gioca all’Allianz Stadium la 37^ giornata del campionato di Serie A stagione 2018/2019. Alle ore 20.30, scenderanno in campo i bianconeri contro i nerazzurri di Gian Piero Gasperini. Il tecnico juventino è all’ultima panchina in casa con i bianconeri, dopo l’addio ufficializzato ieri in conferenza stampa. La Juventus si è già laureata campione d’Italia, per l’ottava volta di fila, da diverse settimane e conducono in classifica con 89 punti. L’Atalanta, a quota 65, si gioca l’accesso alla prossima edizione della Champions League. La sfida tra Juventus-Atalanta si giocherà in contemporanea a Napoli-Inter, sfida importante sempre i primi quattro posti del campionato. Nell’ultimo turno di campionato la Juventus giocherà sul campo della Sampdoria, mentre l‘Atalanta ospiterà il Sassuolo.

Juventus-Atalanta, le probabili formazioni – Partiamo dalla Juventus che saluterà, oltre ad Allegri, anche Andrea Barzagli che dirà addio a fine stagione. Il numero 15 giocherà accanto a Bonucci, davanti a Szczesny. In mediana spazio ad Emre Can, Pjanic e Matuidi, con Dybala, Ronaldo e Bernardeschi in attacco. Qualche dubbio sull’utilizzo di Kean dal primo minuto. Gli ospiti, reduci dalla cocente sconfitta nella finale di Coppa Italia, vogliono reagire e si affideranno a Gollini in porta, Mancini, Djimsiti e Masiello in difesa. A centrocampo spazio a Freuler e De Roon, con Hateboer e Gosens sugli esterni. Pasalic, in ballottaggio con Ilicic, Gomez e Zapata davanti.

Juventus-Atalanta, info streaming e diretta tv – La gara tra Juventus-Atalanta verrà trasmessa in diretta e in esclusiva da Sky su Sky Sport Serie A al canale 202 del satellite, 473 del digitale terrestre e Sky Sport al canale 253 del satellite. Gli abbonati a Sky potranno vedere Juventus-Atalanta in diretta streaming su pc, tablet e smartphone attraverso l’applicazione Sky Go. Ci si attende una gara molto pimpante e ricca di gol viste le differenti, ma importanti, motivazioni.