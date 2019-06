Juventus, blitz di Paratici in Francia: arriva il primo rinforzo

La Juventus deve ancora chiudere per l’allenatore, ma la dirigenza bianconera, nelle vesti del direttore Fabio Paratici è a lavoro per i primi rinforzi di mercato. Da non sottovalutare il blitz del dirigente in Francia che potrebbe aver smosso le acque per il ritorno di un giocatore nel nostro campionato.

La Vecchia Signora punta al centrale Marquinhos del Paris Saint-Germain. Il brasiliano ex Roma è stato individuato come candidato principale ad occupare la casella lasciata libera dall’addio di Andrea Barzagli. Classe 94′, il difensore è il profilo ideale per i bianconeri: ancora piuttosto giovane, esperto e con una grande conoscenza della Serie A e della Champions League. Il calciatore, inoltre, potrebbe trovarsi chiuso dall’improvviso arrivo di de Ligt, per il quale i francesi sembrano essere passati in vantaggio rispetto al Barcellona. Ecco perché la Juventus vigila la situazione e prova l’affondo decisivo per garantirsi un calciatori di grande spessore per le ambizioni della prossima stagione.