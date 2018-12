Juventus, Bonucci: “Pareggio sofferto, ma importante aver recuperato. Vogliamo finire l’anno con una vittoria…”

Il 2-2 di Bergamo viene accolto con soddisfazione in casa Juventus. L’autorete di Djimsiti aveva spianato la strada al successo della Vecchia Signora, ma poi c’è voluto l’ingresso in campo di Cristiano Ronaldo per ribaltare le reti di Duvan Zapata che aveva portato l’Atalanta sul 2-1.

Al termine del match, tra i commenti alla gara, ecco anche il difensore bianconero Leonardo Bonucci che pensa già all’ultima gara dell’anno all’Allianz Stadium contro la Sampdoria.

MESSAGGIO – Tramite il proprio profilo ufficiale su Twitter, il numero 19 della Juventus ha commentato il pareggio ottenuto in rimonta: “Sapevamo che ci sarebbe stato da lottare e soffrire. Importante aver recuperato il risultato. Adesso pensiamo a sabato perché bisogna chiudere l’anno con una vittoria a casa nostra”. Queste le sue parole accompagnate dagli hashtag #LB19 e #FinoAllafine che contraddistinguono sempre i suoi tweet.