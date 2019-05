Juventus, boom Paratici: se salta de Ligt è pronto il sostituto

La Juventus pensa al futuro e prepara il colpo di mercato. Nella prossima stagione, accanto a Bonucci, Chiellini e Rugani, ci sarà un volto nuovo. Da capire chi sarà a completare il reparto arretrato. Non è un segreto che i bianconeri stiano cercando il giovane olandese dell’Ajax Matthijs de Ligt, ma allo stesso tempo non sottovalutano altre piste.

Il classe ’99 del Lancieri, è infatti conteso da altre potenze europee, e il suo futuro potrebbe essere in Spagna, dove il Barcellona appare favorito. Ecco perché, Paratici ha già in mente l’uomo giusto per non deludere i tifosi e la società.

Secondo quanto riporta Tuttosport, la Juventus sarebbe alla finestra per Marquinhos del Paris Saint-Germain. Il difensore brasiliano, ex Roma, è un profilo che piace molto alla Vecchia Signora. Conosce il campionato italiano e il suo prezzo non sarebbe eccessivo. Tra i candidati anche Umtiti del Barcellona, ma Paratici preferirebbe il giocatore del club parigino per una questione di esperienza, di lingua e di adattamento alla Serie A.