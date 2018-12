Juventus, buone notizie da Cuadrado: non si opera, ma condizioni restano da monitorare

Arrivano buone notizie, almeno apparenti, in casa Juventus per quanto riguarda le condizioni di Juan Cuadrado.

L’esterno bianconero, classe 1988, out per un problema al ginocchio destro destava non poche preoccupazioni alla Vecchia Signora ed in particolar modo a Massimiliano Allegri. Il consulto in Germania di venerdì non ha dato certezze sull’entità del problema che verrà monitorato anche nelle prossime ore. Al momento, però, il rischio di un’operazione chirurgica sembra essere scampato.

NON SI OPERA – Direttamente tramite il proprio sito ufficiale, la Juventus ha reso noto con un comunicato che il colombiano non dovrà operarsi. “Cuadrado sta proseguendo la terapia conservativa con qualche miglioramento. Al momento non ci sono indicazioni sufficienti per procedere chirurgicamente”. Una buona notizia dunque per la squadra e per il tecnico che da sempre ha puntato sulla duttilità tattica del giocatore ex Fiorentina.