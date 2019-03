Juventus, buone notizie per Mandzukic: rinnovo fino al 2021 a cifre…più basse

In attesa della sfida di questa sera tra Juventus-Udinese e soprattutto della gara di martedì in Champions League, arrivano buone notizie in casa bianconer: Mario Mandzukic avrebbe trovato l’accordo per il rinnovo del contratto.

Il croato, lo scorso gennaio, era stato tentato da alcune offerte dalla Cina, ma aveva rispedito il tutto al mittente. Il vice campione del mondo con la Croazia allungherà il proprio contratto di un anno rispetto alla scadenza attuale fissata nel 2020 e andrà a guadagnare un ingaggio di 4,5 milioni di euro più bonus, leggermente inferiore rispetto ai 5 milioni che percepisce attualmente. Mandzukic resterà quindi in maglia bianconera almeno fino a 35 anni. Il feeling con Cristiano Ronaldo e i tifosi avrebbero inciso nella decisione dei vertici della Continassa nel rinnovare la fiducia su uno dei giocatori più positivi delle ultime annate.