Juventus cannibale: cade anche la Roma (1-0)

Una Juventus sempre più schiacciasassi. Anche la Roma deve arrendersi allo strapotere dei bianconeri, che si aggiudicano il big-match del diciassettesimo turno per 1-0. Fin dalle prime battute di gara gli uomini di Massimiliano Allegri prendono in mano le redini dell’incontro, sbloccando il punteggio al 35′ grazie al sigillo di Mario Mandzukic, abile a sfruttare un preciso cross di De Sciglio. La Roma fa fatica a farsi vedere in fase offensiva e soltanto nella ripresa cerca di rendersi pericolosa verso la porta bianconera, ma è la Juventus ad avere le occasioni migliori: solamente gli interventi di Olsen evitano alla squadra di Eusebio Di Francesco di capitolare, con il portiere svedese che dice di no a più riprese a Cristiano Ronaldo. Al 92′ annullato un gol con il Var a Douglas Costa.

Per la Juventus è l’ennesima dimostrazione di forza, il sedicesimo successo su diciassette gare disputate. Per la Roma invece, dopo la sofferta vittoria contro il Genoa, un ko che lascia Di Francesco fuori dalla zona Europa.