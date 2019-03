Juventus, che idea: Conte con Pirlo

Massimiliano Allegri potrebbe lasciare la Juventus al termine di questa stagione. La voce, che rimbalza da più giorni, troverebbe conferme nel fatto che i bianconeri si starebbero già guardando intorno alla ricerca di un sostituto. Dopo i rumors che portavano a Guardiola, l’ultima idea sarebbe clamorosa: riportare a Torino Antonio Conte. Con lui, secondo quanto riporta Tuttosport, potrebbe tornare anche Andrea Pirlo nelle vesti di vice-allenatore.

La Juventus non abbandona comunque neanche la pista che porta a Zinedine Zidane, con Agnelli che valuta il francese come il profilo ideale per sedere sulla panchina bianconera, grazie ai suoi trascorsi come giocatore e alla sua mentalità vincente.