Juventus, Chiellini: “Addio Allegri? Non posso dire che non me lo aspettavo…”

Dopo cinque anni, si è conclusa l’esperienza di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus. Un addio che non ha sorpreso Giorgio Chiellini, raggiunto dai microfoni di Sky Sport.

ALLEGRI – “Direi una bugia se dicessi che non me l’aspettavo. Certi silenzi possono essere interpretati e io, nell’ambiente, ho ormai una certa esperienza. Max è una persona speciale, che ha fatto la storia di questo club: non mi sorprenderei di vederlo nuovamente alla Juventus in futuro. Chi arriverà ora? Ci sono persone più adatte di me per valutare. Io sto solo pensando ad allenarmi perché voglio essere in campo domenica. Dico solamente che vogliamo continuare a vincere e la Juve ci riuscirà”.

BARZAGLI – “Mi ha fatto piacere condividere questo scudetto nel mio primo anno da capitano con Barzagli, una persona silenziosa ma estremamente importante per questo gruppo. Ha ricevuto il giusto tributo e sono sicuro che per questi colori sarà ancora una persona importante”.