Juventus, Chiellini: “Io capitano? E’ normale. Nella prossima stagione vogliamo Scudetto e Champions”

Week end tra i rombi di motore per il difensore della Juventus, Giorgio Chiellini che prima del GP di F1 in Canada ha avuto il tempo di parlare della prossima stagione bianconera. “Il prossimo anno punteremo a tutto come sempre, Champions e scudetto” ha pronunciato dai box della Ferrari al Gran Premio del Canada. “Ora con tranquillità ci riposiamo, ma poi sarà una grande annata come le altre, ne sono sicuro – ha spiegato ai microfoni di Sky Sport -. Io capitano dopo Del Piero e Buffon? Sono sempre più vecchio, sono rimasto solo io. Mi mancheranno ed è normale che sia così”.